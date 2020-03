Josias de Souza: Governo entra na guerra com armamento precário ao liberar parte do 13º

Itaci Batista - Estadão Conteúdo A medida está entre as primeiras anunciadas para enfrentar os efeitos da pandemia e deve injetar R$ 23 bilhões na economia do país



Diante da crise do coronavírus, o governo antecipa para abril metade do 13º dos aposentados. A medida está entre as primeiras anunciadas para enfrentar os efeitos da pandemia e deve injetar R$ 23 bilhões na economia do país.

“Primeiras medidas emergenciais anunciadas pelo coronavírus para combater os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus revelam que o governo entra na guerra com armamento precário.

Ao antecipar de agosto para abril os R$ 23 bilhões, o governo tenta sustentar por algum tempo o consumo para que as empresas mantenham a produção e os empregos. Não há dinheiro para mágicas como desoneração fiscal. Sem dinheiro e com a agenda de privatizações e reformas em atraso, o governo guerreia como pode. É como combater monstro com estilingue.”