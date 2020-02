Josias: Língua de Jair Bolsonaro se tornou líder da oposição no Brasil

Alan Santos/PR O presidente deu declaração polêmica ao defender a proposta da ministra Damares Alves de cobrar abstinência sexual dos jovens



Jair Bolsonaro afirma que pessoa com HIV é uma despesa para todos no Brasil. O presidente deu a declaração ao defender a proposta da ministra Damares Alves de cobrar abstinência sexual dos jovens.

“A língua do presidente Jair Bolsonaro ganhou vida própria e ela agora se aventura no ramo da magia. A cada frase, a língua dele retira um gambá da cartola. Os truques vão causando danos ao dono da língua.

As vezes a assessoria consegue farejar o mau cheiro, aconselha o presidente a recuar. Mas os assessores estão sempre um passo atrás da língua, que se sente a vontade para produzir despautérios em série.

As pessoas portadoras do vírus HIV, transmissor da Aids, é uma despesa para todos no Brasil, disse a língua — envergonhando o presidente e o país que deveria representar sem estigmatizar quem já sofre o cotidiano de uma doença tão severa.

É difícil prever quais serão os próximos lances da guerra que Bolsonaro trava com a lógica e o bom senso. Já se pode dizer, sem nenhum risco de erro, que a língua do presidente tornou-se líder da oposição no Brasil.”