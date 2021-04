Trecho de poema de Eduardo Alves da Costa parece ter sido endereçado ao período da pandemia

Fragmento do texto ‘No Caminho, com Maiakósvki’, que ficou conhecido no período da ditadura militar, mostra similitude da época em que foi escrito com o atual cenário

As recentes notícias me obrigam a replicar um trecho da obra do poeta fluminense Eduardo Alves da Costa, denominada “No Caminho, com Maiakósvki”, que pela similitude da época em que foi escrita com o atual cenário, dá a sensação de ter sido endereçada a esse estranhíssimo período pandêmico:

“Assim como a criança

humildemente afaga

a imagem do herói,

assim me aproximo de ti, Maiakóvski.

Não importa o que me possa acontecer

por andar ombro a ombro

com um poeta soviético.

Lendo teus versos,

aprendi a ter coragem.

Tu sabes,

conheces melhor do que eu

a velha história.

Na primeira noite eles se aproximam

e roubam uma flor

do nosso jardim.

E não dizemos nada.

Na segunda noite, já não se escondem:

pisam as flores,

matam nosso cão,

e não dizemos nada.

Até que um dia,

o mais frágil deles

entra sozinho em nossa casa,

rouba-nos a luz, e,

conhecendo nosso medo,

arranca-nos a voz da garganta.

E já não podemos dizer nada.

Nos dias que correm

a ninguém é dado

repousar a cabeça

alheia ao terror.

Os humildes baixam a cerviz;

e nós, que não temos pacto algum

com os senhores do mundo,

por temor nos calamos.

No silêncio de meu quarto

a ousadia me afogueia as faces

e eu fantasio um levante;

mas amanhã,

diante do juiz,

talvez meus lábios

calem a verdade

como um foco de germes

capaz de me destruir”.

Infelizmente, e tal como pressagiado acima, espero que a inação coletiva não nos remeta, novamente, à época na qual já não poderemos dizer mais nada…