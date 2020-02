Villa: Defesa Civil se faz todos os dias, não só durante chuvas

UARLEN VALéRIO/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Neste domingo ruas e avenidas de Belo Horizonte voltaram a ficar alagadas -- e o numero de mortos subiu para 57



Em Minas Gerais, fortes chuvas continuam causando morte e destruição. Neste domingo ruas e avenidas de Belo Horizonte voltaram a ficar alagadas — e o numero de mortos subiu para 57.

“É uma espécie de mantra que estamos fazendo aqui e não é de hoje, que é a questão da Defesa Civil. Defesa Civil se faz todos os dias, não só durante chuvas de verão e desabamentos. Ela é feita continuamente e para isso precisa ter recurso, treinamento. A população precisa saber que isso é importante.

A situação de BH mostra que foram as maiores chuvas até hoje, da história do Estado. Então tem um fator incontrolável. Mas o fator controlável são as ações do poder público de prevenção, que nunca são feitas.”