Villa: Ministro da Saúde se mostra incompetente e irresponsável

Bruno Spada/Estadão Conteúdo Os registros no Brasil foram feitos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Ceará



Ministério da Saúde informa que o Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus. Os registros foram feitos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Ceará.

“Ontem descendo aqui do prédio com Reginaldo Lopes encontramos um senhor que tinha acabado de chegar da China. Ele comentou que chegou da China e, aqui no Brasil, não teve nenhuma fiscalização, na maior tranquilidade. No avião, inclusive, ele disse que tinha um chinês com máscara. As autoridades brasileiras não estão tomando nenhuma providência.

O ministro Mandetta, que ninguém sabe e ninguém viu, ele não está nem aí. Não aparece, não fala, não orienta a população. As autoridades sanitárias idem. É um verdadeiro caos. Ninguém sabe o que vai acontecer. No nosso caso, o que fica é a incompetência e a irresponsabilidade do ministro da Saúde.”