EFE De acordo com o comentarista, tanto EUA quanto Irã defendeu interesses pessoais



Avião ucraniano cai logo após a decolagem no Irã. De acordo com as autoridades, 176 pessoas estavam a bordo do Boeing 737-800 e não há sobreviventes.

A embaixada da Ucrânia em Teerã disse que a aeronave caiu pro problemas mecânicos e o presidente Volodymyr Zelenski afirmou que um ato de terror está descartado por enquanto.

“É uma situação extremamente complicada que estamos vivendo na região e nada indica que isso vai se revolver nos próximos dias. Tudo indica, infelizmente, que isso deva se espalhar por outros países da região e até do mundo. Deve ser lembrado que essa questão que estamos vivendo agora permite uma reflexão interessante.

Tanto Trump quanto Khamenei partem sempre de uma relação binária. Quando se critica Trump, para ele, significa apoio ao terrorismo iraniano. Quando se critica o terrorismo iraniano, pressupõe-se que você apoia a ação norte-americana. Nem uma coisa, nem outra.

O que está acontecendo hoje é que uma potência regional, o Irã, que disputa espaço político e econômico. Por outro lado, temos uma potencia mundial, os EUA, que quer mostrar que manda no mundo.

Não caia na lorota de interesses ocidentais, cristandade, valores democráticos. Nada disso. É o interesse de uma potencia mundial e de uma potencia regional que disputam área de influencia.

Cabe a nós, aqui no Brasil, ter muito cuidado e calma para não embarcar em uma canoa furada — de qualquer lado. Temos que defender nossos interesses nacionais sem a bandeira iraniana ou americana.”