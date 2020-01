Villa: Não entendo silêncio do ministro da Saúde em relação ao coronavírus

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Já são mais de 2700 casos confirmados de contaminação apenas no país asiático onde a doença surgiu



Sobe para 80 total de mortes provocadas pelo coronavírus na China. Já são mais de 2700 casos confirmados de contaminação apenas no país asiático onde a doença surgiu.

Uma família brasileira esta isolada em um hospital nas Filipinas com suspeita de infecção pelo coronavírus. Apenas uma criança de 10 anos teria os sintomas, mas os pais ficaram em isolamento por preocupação.

“Eu não entendo, somente, o silêncio do ministro da Saúde brasileira. Não fala nada, não aparece. Uma espécie de ninguém sabe, ninguém viu. Se você colocar três fotos e pedir par alguém identificar, inclusive eu não sei identificar. Só sei o sobrenome do dito cujo. Então um fato tão importante que está ocorrendo no mundo e o ministro da Saúde brasileira está sumido, desaparecido.”