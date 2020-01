Villa: Reajuste do salário minimo é importante para a Economia

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Segundo o texto publicado no DOU, o reajuste passa a valer no sábado (1º)



Jair Bolsonaro assina Medida Provisória que eleva o salario mínimo para R$ 1045. Segundo o texto publicado no DOU, o reajuste passa a valer no sábado (1º).

“Isso é importantíssimo para a economia. Vamos lembrar da década de 90, em que a discussão era pelo salário minimo ser US$ 100, lembrar do então deputado federal Paulo Paim. No seculo XXI nós avançamos muito nisso. A luta era para ser US$ 100 e hoje estamos com mais do dobro.

Isso é muito importante, primeiro pelas pessoas que merecem ganhar no mínimo isso. Vale lembrar que metade da população brasileira não ganha. E é importante, fundamental pro comércio popular. Isso estimula indústria, tem efeito multiplicador. Espero que chegue rápido o momento em que toda a população ganhe mais que um salário mínimo.”