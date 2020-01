EFE Mark Esper declarou que atacar patrimônio cultural pode ser classificado como crime de guerra



Secretário de Defesa dos EUA contrariou Donald Trump e descartou atacar patrimônio cultural do Irã. Mark Esper disse, na última segunda-feira (6), que isso classificaria crime de guerra.

“A tendência é de que essa aparente calmaria é só aparente mesmo. A tendência — com as declarações e clima de guerra — é de que teremos logo, logo a resposta do governo iraniano. Para o governo iraniano é condição sine qua non dar essa resposta. Como dará? Ninguém sabe. Provavelmente não através das próprias Forças Armadas.”

“Será através de braços do governo iraniano na região do golfo pérsico, no Oriente Médio e até no mundo. O continente europeu, apesar de ninguém ver com bom agrado, poderá ser alvo de atentados terroristas. A questão agora é de quais os procedimentos que serão adotados pelas nações para impedir que a barbárie continue.”