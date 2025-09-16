O que a redução do buraco da camada de ozônio revela sobre a força dos acordos ambientais
O buraco surgiu mais cedo em 2025, mas a recuperação segue firme. O Protocolo de Montreal é prova de que cooperação internacional baseada em ciência funciona — e pode ser inspiração para os desafios do clima hoje
Protocolo de Montreal foi assinado para limitar uso de substâncias tóxicas à camada de ozônio
