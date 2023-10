Igualar Israel e Hamas é a declaração mais desastrosa da diplomacia mundial no século XXI

Decapitadores e sequestradores passaram a ser aplaudidos por simpatizantes esquerdistas que, claramente, acreditam que os horrores de uma chacina são partes necessárias para o avanço de suas causas políticas

Está em curso no mundo uma cegueira moral das mais assustadoras, e simplesmente não posso deixar de externar mais uma vez minha repulsa. Há duas semanas, escrevi sobre o assunto, e, desde lá, o apoio descarado aos terroristas só aumentou. Assim que a Segunda Grande Guerra mundial chegou ao fim, as nações do Ocidente e, depois, várias do Oriente, correram em um esforço mútuo, a fim de estabelecer bases sólidas para um direito internacional praticável, pautado quase que exclusivamente numa ética universal crível para as nações do globo. No ponto alto desse sistema, corria a percepção comum de que atrocidades morais como Auschwitz e Treblinka, os gulags soviéticos e a fome de Mao, no alto da implementação de sua guerra cultural, nunca mais deveriam ocorrer no mundo moderno, principalmente sob uma cegueira internacional conivente, ou pior, sob um forte sistema de desinformação ou propaganda dos totalitários que buscavam minorar seus horrores e efeitos. Desde então, parecia claro à humanidade sensata que os atos terroristas e genocídios não mais comporiam aquele hall de eventos endossados ou aplaudidos livremente em um cenário político maior. Só parecia.

Nesta semana que se passou, o português secretário-geral da ONU ‒ um confesso socialista ‒, António Guterres, simplesmente igualou, colocou sob um mesmo panorama ético, Israel e o Hamas. Segundo o secretário, a chacina do Hamas que deixou mais de 1.400 mortos em Israel, não aconteceu “no vácuo”. Ou seja, tinha seus motivos justos para ser perpetrada ‒ é o que parecia dizer Guterres, acreditem se quiser. O ministro das Relações Exteriores de Israel já prevê retaliações oficiais aos mandatários da ONU e pediu publicamente a renúncia de Guterres. Equiparar um grupo terrorista financiado por ditadores do Irã, gestado sob um estatuto dogmático que permite estupros de mulheres, chacinas a céu aberto, sequestros e decapitações de velhos e bebês, a um Estado democrático e livre não é somente um “deslize” de Guterres, é a declaração mais absurda e desastrosa da diplomacia mundial no século XXI. É tão bizarro que parece mentira. Todavia, justiça seja feita, a fala do português somente endossa uma narrativa que as mídias progressistas vêm entoando e tornando oficial: Existe equivalência moral entre o ataque terrorista do Hamas e a resposta de Israel.

Tal declaração e narrativa midiática têm por tom algo simpático à causa terrorista, quase que um compadrio de sentimento e, quiçá, de ideologia. Afinal, diante de terroristas não há “meio do caminho”. Quando estamos falando de indivíduos cujos métodos são matar o máximo de pessoas possível em nome de uma ideologia político-religiosa, ou condenamos sem “poréns” ou concordamos sem ressalvas. Equiparar Israel ao Hamas está fora das percepções fatídicas mais basais, está longe de qualquer visão sadia da realidade. A condição para negociação de um Estado palestino ‒ ao qual sempre fui favorável, que pessoalmente julgo mais do que justo ‒, passa antes pela eliminação completa do Hamas e das demais jihads daquela região. Negociar com terroristas é o mesmo que oferecer o pescoço às feras. Esse blackout moral da esquerda ‒ sobre o qual já discorri com maior profundidade duas colunas atrás ‒ é a falha mais gritante na matrix política do progressismo contemporâneo, pois aqueles que até ontem soltavam pombas brancas em Ipanema pela paz mundial, os que cantavam alegremente Imagine de John Lennon com suas roupas e modos desconstruídos, hoje não enganam mais ninguém, conscientemente apoiam estupradores islâmicos, assassinos treinados numa fábrica de fanatismo, são eles que arrancariam aplausos e simpatias do Führer.

A guerra de Israel contra o Hamas destravou os olhos de muitos ao meu redor. Um professor universitário, há muito meu amigo, histórico socialista que participou efetivamente da fundação do PT, disse-me, semana passada, que o conservadorismo que eu defendo hoje lhe parece muito mais coerente e humano do que o seu socialismo humanístico. Quando o vi, notei a real crise existencial que ele atravessa neste instante. Da mesma forma, uma amiga feminista falou-me, há três dias, estar horrorizada em descobrir que companheiras de causa que ombrearam lutas políticas com ela hoje afirmam esperançosas que o terrorismo do Hamas é um dos “meios necessários à revolução socialista no Oriente Médio”. Decapitadores de crianças e sequestradores de velhos passaram a ser aplaudidos nas principais cidades ocidentais por simpatizantes esquerdistas que, claramente, acreditam que os horrores de uma chacina covarde são partes necessárias para o avanço de suas causas políticas. Pois bem, está tudo aí para quem quiser ver, o socialismo pelado, um desavergonhado reduto de radicalismo político mundial, o poço político e humano de tudo o que não presta. Hoje a visão geopolítica da esquerda para a guerra entre Israel e o Hamas assume um caráter de necrofagia, os progressistas louvam o terrorismo do Hamas tal como os vermes glorificam as entranhas de um cadáver.

