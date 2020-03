Constantino: Alcolumbre devia se preocupar em resgatar credibilidade

Pedro França/Agência Senado Em reunião nesta terça-feira (2), o presidente do Senado expôs ao mandatário toda a insatisfação do legislativo com falas e atitudes de integrantes do governo



Davi Alcolumbre diz a Bolsonaro que não irá mais tolerar ataques ao Congresso. Em reunião nesta terça-feira (2), o presidente do Senado expôs ao mandatário toda a insatisfação do Legislativo com falas e atitudes de integrantes do governo.

“O que o presidente do Senado não quer mais é críticas, porque eu desafio ele a mostrar onde tem ataque. Isso é parte da democracia. O governo Executivo vive sendo atacado e detonado por vários parlamentares e isso não é motivo para uma grande crise.

Acima de tudo, Davi Alcolumbre devia se preocupar em resgatar a credibilidade do parlamento perante a população. É isso que vai muito mal e alimenta uma mensagem anti-establishment — que não só o presidente Bolsonaro, mas vários outros exploram. Então, acima de tudo, resgatar a credibilidade e aprender a conviver com críticas — porque elas fazem parte.”