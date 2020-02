Constantino: Atitude de Cid Gomes foi imprudente e inconsequente

Reprodução O político levou dois tiros enquanto pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por policiais em um Batalhão da PM na cidade



Senador Cid Gomes segue internado em condições estáveis no Hospital do Coração de Sobral, no Ceará. O político levou dois tiros enquanto pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por policiais em um Batalhão da PM na cidade.

“É uma atitude no minimo imprudente, insensata e inconsequente do senador. Eu tô vendo várias narrativas na imprensa dizendo que Cid Gomes foi alvo de dois tiros da polícia ao dirigir trator ou algo do tipo. Ele jogou a retroescavadeira em cima de policiais encapuzados que estão fazendo um movimento legitimo ou não, que é discutível.

Mas a atitude do senador é totalmente impensada. O que ele esperava ao tratorar a polícia armada? É um ato que não faz sentido e precisa ser condenado. Mas isso não justifica a ação da Polícia, apesar de você imaginar a situação de um policial amotinado com uma barricada atacado com uma retroescavadeira. Como você vai reagir? Todo o episodio é muito lamentável e mostra a tipica realidade truculência dos Gomes.”