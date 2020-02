Constantino: Cisne negro na economia sempre vem de onde menos se espera

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Irã e Coreia do Sul são outros focos preocupantes da doença; um já registrou 12 mortes enquanto a outra nação já tem 7 registros de óbitos



A ameaça do coronavírus continua crescendo e assusta a Itália. O país europeu tem sete mortos e mais de 200 casos confirmados da doença. A Itália isolou 11 cidades e toma medidas para conter a disseminação do surto. Irã e Coreia do Sul são outros focos preocupantes da doença. O país persa já registrou 12 mortes enquanto a nação asiática já tem sete registros de óbitos. Enquanto isso, a China confirma desaceleração na epidemia do Covid-19.

“É interessante isso porque a gente pensa em várias possibilidades no começo do ano do que pode dar errado e impactar a economia mundial. Muita gente preocupada com guerra comercial entre EUA e China, muita gente preocupada com o Irã e EUA. E aí vem o cisne negro de uma doença irradiada a partir de uma cidade chinesa — basicamente por questões ligadas a higiene, mas que isso não sirva de pretexto para preconceito.

Isso vai lá e mexe com o mundo inteiro, sacode os mercados, faz as empresas perderem dezenas de milhões de dólares. Isso mostra como é importante os analistas terem humildade na hora de fazer suas previsões econômicas. O cisne negro vem justamente de onde menos se espera.”