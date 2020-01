Constantino: Com experiência no setor, Regina Duarte é nome bom para a Cultura

Reprodução Na última segunda-feira (20), após conversar com Bolsonaro, Regina disse que ela e o presidente estão "noivando"



Regina Duarte vai a Brasília na quarta-feira (22) antes de dar resposta sobre convite para assumir Secretaria Especial da Cultura. Na última segunda-feira (20), após conversar com Bolsonaro, Regina disse que ela e o presidente estão “noivando”.

“A namoradinha do Brasil noivou com o governo Bolsonaro e criou uma espécie de test-drive para ver como será essa questão da Cultura. Ela reconheceu, com humildade, que não tem experiencia administrativa para uma pasta dessa dimensão. É natural que ela queira conhecer o que ela precisa fazer no dia a dia.

É importante ressaltar também que não há muitos dados sobre isso. Ela vai ter autonomia para indicar equipe? A diretriz que vinha da gestão anterior vai continuar? Faltam informações para julgar.

Mas, sem dúvidas, é um nome bom. Ela tem experiência na parte cultural, especialmente na televisão e no teatro, e conhece pessoas ligadas à cultura. Vamos ver se ela consegue transformar isso em boa gestão.”