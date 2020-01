Constantino: Coronavírus é ‘cisne negro’ que afeta o mundo

EFE Segundo as autoridades, já são quase seis mil casos confirmados de contaminação



Já na China, sobe para 132 o total de mortes causadas pelo coronavírus. Segundo as autoridades, já são quase seis mil casos confirmados de contaminação.

“De fato, essa questão do coronavírus é o ‘cisne negro’ que afeta o mundo. Aquela coisa que vem totalmente inesperada e afeta a economia, afeta vidas perdidas. Mas não adianta olhar só para as autoridades como se fosse resolver. Tivemos o SARS no passado, tivemos outros problemas. A imprensa muitas vezes vende pânico. Acho óbvio que não há motivo para terrorismo, mas sim para precaução e ação.

Decisões drásticas tomadas por uma ditadura como a China não necessariamente são o caminho certo. Lembra a questão de Chernobyl, uma cidade inteira de 40 milhões de pessoas esta sitiada. Entende-se a preocupação e parte do panico, mas não adianta achar que vai ter solução mágica. Faz parte da vida, cada vez mais conectada, doenças desse tipo.”