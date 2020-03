Constantino: Decisão de Trump de barrar voos vai contra discurso anterior

EFE/José Jácome A medida anunciada por Donald Trump após a OMS declarar pandemia começa a valer na sexta e se estende por 30 dias



EUA barram voos da Europa para frear avanço do coronavírus. A medida anunciada por Donald Trump após a OMS declarar pandemia começa a valer na sexta e se estende por 30 dias.

“Trata-se de uma medida muito drástica e que vai na contramão do discurso anterior do presidente Donald Trump, que vinha diminuindo o risco. É um caso muito sério e eles estão vendo a reação na Europa. Não há leito para todo mundo, as UTIs estão abarrotadas. A implosão do sistema de saúde é o maior risco e é uma doença que tem punido de forma desproporcional os idosos.

A taxa de letalidade nos mais velhos é de 15% a 18%. Aí a necessidade de agir rápido para conter a disseminação. A medida do Trump é muito drástica e infelizmente há uma exploração política, quando ele fez em relação aos países asiáticos foi acusado de racismo. Quando ele faz em relação a Europa não dá para falar isso. Acusaram ele de racista por falar que o vírus veio de fora. Aí também não, né?”