Constantino: Decisão de Trump sobre Brasil não é nada demais

EFE/EPA/Stefani Reynolds / POOL Decreto de Trump estabelece que estrangeiros que passaram pelo Brasil nos últimos 14 dias não serão liberados a entrar nos EUA



EUA proíbem entrada de viajantes que tenham saído do Brasil para evitar mais casos da covid-19. O decreto do presidente Donald Trump estabelece que estrangeiros que passaram pelo território brasileiro nos últimos 14 dias não serão liberados a entrar no país.

“Medida normal, estão fazendo muito barulho por nada e tentando criar intriga onde não existe. O governo americano já tomou decisão parecida em relação à China, foi muito criticado, inclusive, pelos opositores, acusado de racismo. Depois tomou medidas semelhantes em relação a países europeus.

Agora toma em relação ao brasil por conta do estágio que a pandemia se encontra em cada um dos países. Absolutamente nada demais, a relação entre os dois governos continua muito boa. E o governo americano anunciou a doação de mil respiradores para o Brasil.”