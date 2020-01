Constantino: Democracia em Vertigem é peça de marketing petista

Reprodução A diretora Petra Costa afirmou esperar que a indicação ajude a entender como é crucial proteger as democracias



Documentário brasileiro Democracia em Vertigem é indicado ao Oscar. A diretora Petra Costa afirmou esperar que a indicação ajude a entender como é crucial proteger as democracias.

“É uma piada de mau gosto isso. Chamar de documentário essa peça de marketing petista é uma forçação tremenda de barra. São duas horas de tortura com uma voz monocórdia com uma narrativa que inverte totalmente os fatos e tira do cidadão brasileiro o seu poder e seu livre-arbítrio porque em nenhum momento aparece as milhões de pessoas que foram às ruas pedir o impeachment de Dilma Rousseff.

É uma pessoa que vem de uma família muito rica, ligada a Andrade Gutierrez. É a tipica elite culpada para quem o petismo e o socialismo são o ópio. Rico sempre gostou de bancar movimentos esquerdistas igualitários. Ela teve acesso ao poder, ao get set do petismo e vende como almas bondosas aqueles que foram responsáveis pelo maior esquema de corrupção do país.”