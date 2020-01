Constantino: Erro de Weintraub é triste, mas não é o mais relevante

Marcelo Camargo/Agência Brasil Abraham Weintraub escreveu 'imprecionante' em vez de 'impressionante' em seu Twitter



Ministro da Educação comete erro de português em post no Twitter e depois apaga mensagem. Mesmo assim foi grande a repercussão da fala de Abraham Weintraub — que escreveu ‘imprecionante’ em vez de ‘impressionante’.

“Lamentável o erro de português do ministro, mas acho que a população está mais preocupada mesmo é com o filho ir para a escola e ter disciplina em sala, além de aprender a ler e escrever direito. Tudo aquilo que os especialistas que tomaram conta da Educação nas últimas décadas não conseguiram entregar como resultado.

E, obviamente, não aprenderem nos livros didáticos que Che Guevara foi um herói, que o socialismo é o máximo, que o capitalismo é terrível, que os EUA é o grande vilão. Essas baboseiras todas que tomam conta dos livros didáticos do Brasil. O que tem de gente que aprende História com essa narrativa invertida não tá no gibi. Isso é mais importante: o filho não ir para a sala de aula aprender ideologia de gênero e essas baboseiras todas.

É um erro triste, erro de linguagem é triste quando vem do Ministério que deveria dar um bom exemplo. Mas não é o mais relevante para a população.”