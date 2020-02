Constantino: Espero que decisão por Braga Netto sinalize reaproximação com ala militar

Fátima Meira/Estadão Conteúdo O general Walter Braga Netto assumirá a Casa Civil e se juntará aos também militares Jorge Oliveira, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos



Jair Bolsonaro confirma mudanças na cúpula do governo e blinda o Palácio do Planalto, que agora tem como ministros apenas militares. O general Walter Braga Netto assumirá a Casa Civil e se juntará aos também militares Jorge Oliveira, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos.

“A mudança específica na Casa Civil é muito positiva. O general Braga Netto é conhecido por ser respeitoso, discreto, eficiente. Onyx Lorenzoni estava falhando no papel, na sua missão. Ele foi um leal apoiador de Bolsonaro em primeira hora, mas não é por compensação que ele deveria assumir e permanecer no cargo, já que o governo tem um foco na meritocracia.

Eu espero que isso represente uma sinalização de uma reaproximação mais estrutural do presidente Bolsonaro em relação a ala militar. Já tem uma chiadeira de uma ala olavista do governo que se sente enfraquecida, que começa a fazer alertas de que é uma união entre tecnocratas e militares. E tomara que seja. Ele vai na direção certa se for nessa direção.”