Constantino: Está claro que houve exagero nas medidas contra covid-19

Jair Bolsonaro voltou a fazer apelo pela reabertura do comércio

Estadão Conteúdo O presidente falou em exagero das medidas de isolamento



Mesmo com o crescimento dos casos de covid-19, Jair Bolsonaro volta a fazer apelo pela reabertura do comércio. O presidente falou em exagero das medidas de isolamento e repetiu que os efeitos colaterais na economia não podem ser piores do que a doença.

“Voltamos a esse debate, mas voltamos em uma posição diferente porque agora vários governadores estão decidindo pela reabertura da economia. Vai ficar cada vez mais difícil sustentar essa politização exacerbada da pandemia e tratar o presidente Bolsonaro como o único maluco que não liga para vidas humanas. Esse discurso é demagógico e já está claro que houve, sim, alguns exageros de medidas e é preciso retomar as atividades. Se não, o que vai acontecer é que as vidas humanas prejudicadas por conta dessa paralisação vão ser ainda maiores do que as perdas pela pandemia. Não dá para politizar isso e tem gente querendo fazer movimento para colar no presidente a responsabilidade isolada por todos os óbitos que tivemos no Brasil. Isso é demagogia barata.”