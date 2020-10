Comentarista considerou que decisão de juiz do DF de não aceitar afastamento do ministro foi ‘acertada’

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Magistrado apontou que não ficou comprovado como a manutenção de Salles no cargo poderia prejudicar a ação penal



Juiz do Distrito Federal rejeita pedido para afastar o ministro Meio Ambiente, Ricardo Salles. Magistrado apontou que não ficou comprovado como a manutenção de Salles no cargo poderia prejudicar a ação penal que está no TRF-3. “Decisão acertada. O que está acontecendo com o caso do ministro Ricardo Salles é muito claro para quem observa de fora e sem ideologia, sem paixões ambientalistas. Existe uma agenda que foi derrotada nas urnas e essa turma não aceitou a derrota”, disse Constantino.

“Estão perseguindo Ricardo Salles com o argumento que ele é um ministro anti-meio ambiente, que ele desestruturou toda a pasta e vai deixar tudo pegar fogo, ser destruído. E isso carece de evidências. A Argentina está pegando fogo também e não deve ser culpa do Ricardo Salles, imagino eu. Então há, sim, uma narrativa. Todo um discurso partidário ideológico e que também mexe com interesses obscuros. O ministro fechou algumas torneiras e tem ONGs muito viciadas em recursos públicos. É disso que se trata. Não faz nenhum sentido tentar reverter na Justiça aquilo que se perdeu nas urnas.”