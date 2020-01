Constantino: Glenn tem direito de espernear, mas precisa responder na Justiça

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Ministro Marco Aurélio Mello disse que a acusação é problemática por ferir a liberdade de expressão



Gilmar Mendes confirma que denuncia apresentada pelo MPF contraria decisão dele que barrou investigação contra Glenn Greenwald. O também ministro Marco Aurélio Mello disse que a acusação é problemática por ferir a liberdade de expressão.

“Se o jornalismo brasileiro tem o perfil do The Intercept e do Glenn Greenwald, o jornalismo vai muito mal. A investigação não estava em cima de Glenn, foi obtida uma conversa dele investigando outro responsável pelo hackeamento. Nessa conversa, que foi incluída no relatório do MPF, fica claro que ele sugere que o criminosos apague a mensagem. Isso pode ser configurado crime.

No mais, é obvio que exite uma região cinzenta onde acaba o sigilo de fonte e onde começa a cumplicidade no crime. Glenn Greewnald tem o direito de espernear e se defender, mas precisa responder na Justiça essa denuncia porque há algum embasamento, há margem para que ele tenha participado de forma ativa desse crime.”