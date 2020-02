Constantino: Governo demorou para agir, mas agiu de forma certa

EFE O desembarque está previsto para o sábado, quando o grupo vai começar a quarentena de 18 dias em Goiás



Aviões do governo federal deixam pais nesta quarta-feira (5) para buscar brasileiros em Wuhan, na China. O desembarque está previsto para o sábado, quando o grupo vai começar a quarentena de 18 dias em Goiás. Quem apresentar sintomas será levado para o Hospital Militar de Brasília.

“O Governo tomou uma decisão certa nesse caso. São brasileiros, precisamos lembrar disso. Cidadão acima de tudo, tem que ser resgatado. Ao mesmo tempo há um dilema: existem 210 milhões de brasileiros aqui no Brasil. É óbvio haver uma preocupação muito grande em relação a qualquer risco de contágio, eles estão vindo do epicentro do problema.

Alguns estão sempre no esporte preferido de malhar o governo diante de qualquer coisa. O governo pode ter demorado para agir, mas agiu da forma certa. Tem que ser prudente e cauteloso nesse momento. Não posso deixar de destacar a ironia de que pelo menos alguns desses jovens, inclusive um que nos deu entrevista, que falavam que tudo estava uma maravilha. No fundo, eles querem ser resgatados pelo governo Bolsonaro. É, no minimo, irônico.”