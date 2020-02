Constantino: Governo tem preocupação legítima em trazer brasileiros que estão em Wuhan

Reprodução / Youtube O Planalto enviará uma MP ao Congresso para estabelecer parâmetros para a quarentena de 21 dias e as ações que devem ser adotadas em caso de epidemia



Governo diz que vai resgatar brasileiros retidos em Wuhan, na China. O Planalto enviará uma MP ao Congresso para estabelecer parâmetros para a quarentena de 21 dias e as ações que devem ser adotadas em caso de epidemia.

“Isso é uma questão delicada porque envolve riscos de trazer o coronavírus para o Brasil e, ao mesmo tempo, o governo brasileiro tem preocupação legítima e dever para com eles. Vale lembrar que entrevistamos um desses garotos que está no vídeo pedindo ação do governo. Na entrevista, ele dizia q havia uma cooperação voluntária de todo mundo em relação a preocupação de não propagar a doença.

Tentei lembrar que se tratava de uma ditadura. Isso acrescenta uma camada nova de complexidade porque a relação Brasil x China é boa, mas é um regime ditatorial. Cidades estão sitiadas e o governo chines não precisa prestar contas — isso faz toda a diferença.”