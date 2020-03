Constantino: Investidores estão apreensivos e assustados

JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Na Bolsa de Valores brasileira, a Ibovespa, principal indicador seguiu movimentos externos e despencou 4,65% aos 102.233 pontos



Dólar resiste a intervenções do Banco Central e vai a R$ 4,65 diante da tensão nos mercados mundiais. Na Bolsa de Valores brasileira, a Ibovespa, principal indicador seguiu movimentos externos e despencou 4,65% aos 102.233 pontos.

“Tempestade perfeita. Temos a questão do coronavírus impactando a economia global e problemas específicos do Brasil. Os investidores estão muito apreensivos e assutados, os estrangeiros retiram os investimentos e apostas no país, e vemos essa situação toda. Em relação ao câmbio, está incomodando muita gente. Parece muito elevado.

O ministro Paulo Guedes já se pronunciou dizendo que ele é flutuante, não preocupa tanto. É um fenômeno que tem mais a ver com a conjuntura global do que qualquer coisa — mas mostra, como um termômetro, o cenário de tempestade perfeita. O que deveria levar o Congresso e o executivo a agirem de forma mais célere e rápida em relação a reformas. É a unica coisa que o Brasil pode fazer diante de um cenário mais hostil.”