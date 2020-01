Constantino: Irã fez acordo de pai para filho com Obama

EFE/EPA/OLIVER CONTRERAS O Irã vai elevar os estoques de urânio - abandonando de vez o acordo nuclear assinado em 2015



Donald Trump diz que só vai retirar tropas americanas do Iraque se governo local pagar por base militar construída no país. Essa foi a resposta do presidente americano ao parlamento iraquiano, que aprovou uma resolução determinando a retirada de todos os militares estrangeiros.

Além disso, o Irã anunciou o fim do limite no enriquecimento do urânio. Dessa forma, o país também vai elevar os estoques do material – abandonando de vez o acordo nuclear assinado em 2015.

“Isso apenas torna mais transparente o que já acontecia na prática. O Irã fez um acordo de pai para filho com o Obama, um acordo com muitas regalias — com muita regalia e nenhuma cobrança efetiva. Agora, essa tensão só tá tornando tudo mais transparente.”

“O Irã vinha usando os recursos enviados pelos EUA para continuar com a sua pesquisa de urânio e seu avanço bélico. E agora apenas não é mascarado por meio de um acordo que não era cumprido. Isso torna a coisa toda mais visível para o mundo.”