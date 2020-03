Constantino: Melhor forma de reagir a pânico é com reformas

Nelson Antoine/Estadão Conteúdo Citando 19 projetos em tramitação na casa, o ministro afirma que aprovação de medidas de interesso no governo abrira espaço para concessão de estímulos.



Em ofício ao Congresso, Paulo Guedes pede reforma contra agravamento da crise econômica mundial. Citando 19 projetos em tramitação na casa, o ministro afirma que aprovação de medidas de interesso no governo abrirá espaço para concessão de estímulos.

“Essa é a postura certa que se espera do ministro. No primeiro momento ele mostrou muita tranquilidade, não se deseja que um ministro da Economia caia no alarmismo em uma hora dessas — mas, sim, dando a exata dimensão do problema.

Há uma crise em curso e a melhor forma de reagir é aprovando reformas. O parlamento, que tem a figura de Rodrigo Maia, já se mostrou simpático à ideia de reagir dessa forma. Esse é o caminho certo para conter, um pouco, o impacto dessa crise que se alastra pelo mundo.