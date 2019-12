Constantino: Mesmo com recuo no Orçamento, ainda estamos longe de um Estado equilibrado

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas O projeto que segue para sanção presidencial inclui o salário mínimo de R$ 1031 e libera um rombo de R$ 124 bilhões nas contas públicas



O Congresso Nacional aprova o Orçamento 2020 com fundo eleitoral de R$ 2 bilhões. O projeto que segue para sanção presidencial inclui o salário mínimo de R$ 1031 e libera um rombo de R$ 124 bilhões nas contas públicas.

“O Congresso recuou e ficou com esse valor de R$ 2 bilhões para financiar campanhas eleitorais. Ainda é um valor indecente. É uma pena que o destaque do partido Novo tenha sido rejeitado, porque reduziria ainda mais R$ 700 milhões. Precisamos nos atentar também para esses R$ 124 bilhões de déficit primário, ou seja, antes do pagamento da dívida. Ainda estamos longe de um Estado equilibrado, temos muito a fazer na redução de gasto público.”