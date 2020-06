Constantino: Muitos que falam em democracia estão promovendo baderna

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO A primeira manifestação, liderada por torcidas de futebol, começou pacifica -- mas houve confronto com grupo rival e contra os policiais



Brasil tem fim de semana de manifestações e protestos. Atos contra e pró governo foram realizados nas principais cidades brasileiras.

Em São Paulo, protestos se encontraram e PM precisou separar confusão na Avenida Paulista. A primeira manifestação, liderada por torcidas de futebol, começou pacifica — mas houve confronto com grupo rival e contra os policiais.

“Nós ficamos vendo aí, durante meses e anos, muitos atacando o fascismo imaginário. Donald Trump quando chegou ao poder nos EUA, Bolsonaro quando chegou ao poder com quase 58 milhões de votos no Brasil. E desde o início muitos não aceitaram esse resultado e gritavam ‘fascista, fascista’. E agora, em nome da democracia, eles defendem vândalos, terroristas, baderneiros e pessoas que transformaram as cenas das cidades em um filme do Joker.

Isso tudo é inaceitável e fica muito claro que quem fala em nome da democracia está promovendo apenas baderna e caos. Precisamos restabelecer a lei e a ordem. Sobre torcidas organizadas de futebol, elas não falam em nome dos seus torcedores. Desde sempre foram formados por marginais que buscavam um pretexto para vazar toda sua vontade e desejo de violência. É disso que se trata o confinamento, que está fazendo muito mal para essa turma.”