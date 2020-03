Constantino: Pacote de Guedes contra coronavírus deve surtir efeito limitado

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Propostas incluem adiantamento total do 13º de aposentados e do abono salarial, ampliação do Bolsa Família e medidas para manutenção de empregos



“O pacote é o que pode ser feito. Concordo com o ministro Paulo Guedes: não é para entrarmos na psicologia do pânico, da negatividade. Mas o fato é que o coronavírus mexeu em toda a cadeia produtiva no mundo e também manteve os consumidores em casa. Muitos lugares já adotaram medidas drásticas nesse sentido.

Então as medidas do governo visam dar liquidez ao sistema, desafogar as empresas e os indivíduos. Mas se ninguém está saindo para consumir, não vai ter consumo. Se a cadeia produtiva está inteira rompida, não adianta dar liquidez. É o que pode ser feito, mas deve surtir efeito bastante limitado.”