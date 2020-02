Constantino: Presença de Polícia nas ruas é o que intimida bandidos

URIEL PUNK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Na sexta-feira (21) foram registrados 37 assassinatos e, no sábado, outros 34 -- com um total de 122 homicídios desde que o movimento começou



Motim da PM faz o Ceará ter os dias mais violentos desde 2012. Na sexta-feira (21) foram registrados 37 assassinatos e, no sábado, outros 34 — com um total de 122 homicídios desde que o movimento começou.

“Isso mostra como não pode haver greve de policial. Está na Constituição, é criminoso, é ilegal. Nós já tivemos uma experiência catastrófica no Espírito Santo. É evidente que a presença policial, o policiamento ostensivo nas ruas, é o que faz cair taxas de violência. Serve de alerta aos progressistas que acham que se combate violência com canções como Imagine. É a presença de Polícia nas ruas que intimida os bandidos. Mais um caso comprovado no Ceará.”