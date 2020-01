Constantino: Reação do Irã, até o momento, está dentro dos limites aceitáveis

Reprodução Twitter O laçamento de misseis foi uma resposta ao bombardeio que matou o general iraniano Qasam Soleimani



Irã ataca bases aéreas usadas por tropas norte-americanas no Iraque. O laçamento de misseis foi uma resposta ao bombardeio que matou o general iraniano Qasam Soleimani.

“Uma reação esperada e, até aqui, dentro dos limites aceitáveis pelo governo americano. Donald Trump resgatou a política de dissuasão. A palavra nos EUA é para impor limites e traçar uma linha vermelha a aqueles regimes alinhados a terroristas e condutas inaceitáveis no mundo. O Irã vinha abusando disso, o Obama nada fez.

O presidente Trump, ao conseguir matar o líder principal dessa estratégia terrorista — que é o Qasam Soleimani — fez uma medida ousada e, na minha percepção, lógica. A reação do Irã está dentro do esperado e, se ficar contida e sem baixa, é uma situação de ganha-ganha. Trump mata o principal estrategista do Irã e, em troca, tem alguns bombardeios em bases militares sem nenhuma perda ou baixa. Para ele, isso é uma imensa vitória.”