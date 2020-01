Constantino: Reaproximação do Brasil com EUA tem dado frutos

EFE Em nota, a embaixada americana em Brasília reforçou que o Brasil deve ser o próximo país a iniciar o processo de adesão a OCDE



EUA confirmam que darão prioridade a candidatura do Brasil à OCDE. Em nota, a embaixada americana em Brasília reforçou que o Brasil deve ser o próximo país a iniciar o processo de adesão ao grupo.

“Uma notícia boa, importante. Mostra que tem rendido frutos a reaproximação do Brasil com os EUA por conta da afinidade — até ideológica — dos dois presidentes. Durante muitas décadas o Brasil teve uma política externa muito ‘antiamericana’ por conta dos barbudinhos do Itamaraty — com uma visão esquerdista e até infantil.

Eu acho que isso tem a ver com ideologia sim, porque a Argentina estava na vez e agora com o governo peronista de Fernandez os EUA preferiu furar a fila e priorizar o Brasil. Isso ainda leva um tempo, pelo menos uns dois ou três anos. É um selo de qualidade, é uma conquista importante. Parabéns aos envolvidos.”