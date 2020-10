Constantino: Tudo que envolve Chico Rodrigues tem cheiro forte de velha política

Pedro Rodrigues, que assume a vaga do pai, consta na lista de devedores da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional

Marcos Oliveira/Agência Senado Chico Rodrigues foi pego com dinheiro na cueca na última semana



Filho do senador Chico Rodrigues tem divida de R$ 1 milhão com a União. Pedro Rodrigues, que assume a vaga do pai, consta na lista de devedores da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. “Tudo nesse caso envolvendo Chico Rodrigues remete à velha politica, tem cheiro forte de velha politica: o suplente dele é o próprio filho, ele é pego com dinheiro na cueca, ele grava um vídeo lendo uma defesa apresentada pelos seus advogados como se fosse um ator canastrão, ele não é expulso do partido, ele não é punido pelo senado. Enquanto isso, assume seu filho — que tem problemas diferentes na Justiça, devendo dinheiro. O Brasil ainda precisa avançar muito para deixar essa velha politica para trás.”