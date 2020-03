Constantino: Uruguai caminha para a centro-direita

EFE Essa foi a reação do público diante do brasileiro, na porta do Palácio Legislativo, após discurso na cerimonia em que Lacalle Pou assumiu a presidência do país



Em posse de presidente uruguaio, Jair Bolsonaro é aplaudido e vaiado em frente ao Congresso de Montevidéu. Essa foi a reação do público diante do brasileiro, na porta do Palácio Legislativo, após discurso na cerimonia em que Lacalle Pou assumiu a presidência do país.

“Foi uma participação tímida presidente Jair Bolsonaro, a imprensa até esperava mais, que ele conversasse. Mas o mais importante é ver o nosso vizinho guinando à centro-direita. O Uruguai teve no poder o governante de esquerda tido como fofo, Pepe Mujica — que fazia parte da turma do Foro de São Paulo. Acho importante o Uruguai caminhar nessa direção, houveram conversas sobre reforçar o Mercosul. Então acho que as coisas caminham na direção correta.”