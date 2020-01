Constantino: Weintraub precisa entregar melhores resultados de gestão

ESTADÃO CONTEÚDO A presidente do TRF-3 afirmou que o Planalto ainda precisa dar um posicionamento transparente sobre a correção do Enem



Justiça Federal rejeita pedido do governo federal e mantem suspensa a divulgação dos resultados do Sisu. A presidente do TRF-3 afirmou que o Planalto ainda precisa dar um posicionamento transparente sobre a correção do Enem.

“Essa questão da gestão do MEC tem sido tema recorrente sempre com o mesmo tom. O ministro precisa entregar melhores resultados de gestão e parar de se preocupar tanto com debates, mitadas. Com menos vídeos engraçadinhos e com mais gestão para evitar esse tipo de problema que afeta muita gente no país.”