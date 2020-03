Rodrigo Constantino: Acordo histórico entre EUA e Brasil é assinado na área militar

EFE O presidente Jair Bolsonaro e o líder norte-americano Donald Trump



O governo do presidente Jair Bolsonaro assinou neste domingo (8) um acordo na área militar para desenvolvimento de projetos futuros entre Brasil e Estados Unidos.

A assinatura do Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação (RDT&E, em inglês) aconteceu durante visita de Bolsonaro ao Comando Militar Sul, que coordena as operações militares dos Estados Unidos no Caribe, Centro e América do Sul, informou a pasta da Defesa por meio de nota.

Segundo o Ministério da Defesa, o acordo firmado deve abrir caminho para aperfeiçoamento das capacidades militares do governo brasileiro em conjunto com os Estados Unidos.

Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, participaram da cerimônia.