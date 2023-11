Começando com o pé direito: Por que as moedas digitais são uma opção para quem vai investir pela primeira vez?

Fácil aquisição, mercado global e transações mais seguras são algumas das características que tornam as criptomoedas uma opção atraente para novos investidores

Divulgação/Unicorn Hunters moedas digitais são uma opção para quem vai investir pela primeira vez



Desde as primeiras negociações na Bolsa até a complexa dinâmica do mercado financeiro atual, que inclui ações, títulos, fundos e criptomoedas, os investidores sempre têm estado em busca da próxima oportunidade de ouro para aumentar seus lucros. Entender as mudanças relacionadas ao “novo dinheiro” e ousar investir em ativos diferentes dos tradicionais pode fazer a diferença na hora de apostar pela primeira vez nesse mercado. De acordo com o índice global de adoção de criptomoedas da Chaynalisis, os criptoativos são negociados atualmente em mais de 150 países, e o Brasil ocupa o primeiro lugar na América Latina. Conheça a seguir os motivos pelos quais cada vez mais pessoas apostam nas moedas digitais para começar no mundo dos investimentos.

Facilidades para aprender

Embora seja verdade que as criptomoedas possuem uma linguagem particular, as bases deste mercado são muito semelhantes às do mercado tradicional. Tal como na bolsa de valores, os investidores podem escolher entre uma variedade de moedas, e o valor dos ativos aumenta ou diminui em relação com a oferta e a demanda. Entretanto, para além do conhecimento financeiro, as exchanges se tornaram muito mais amigáveis ao longo do tempo e oferecem a seus usuários experiências intuitivas. Qualquer problema ou questão desconhecida estão a um tutorial de distância de serem resolvidos, o que tornou o investimento em criptomoedas algo muito mais simples do que há alguns anos, quando era território exclusivo dos amantes da tecnologia.

Acesso global

O mercado cripto apresenta algumas vantagens em relação ao tradicional, como a facilidade de acesso em qualquer lugar do mundo e o imediatismo característico das transações digitais. Não se trata mais de investir em um mercado de ações limitado por barreiras geográficas, e sim de acessar um espaço de intercâmbio descentralizado.

Liquidez imediata e transações seguras

De acordo com a CoinMarketCap, existem atualmente mais de 400 exchanges em todo o mundo. Além disso, essas plataformas oferecem diversas facilidades para as negociações com outras criptomoedas e moeda fiduciária, possibilitando ao investidor escolher entre um leque de possibilidades de liquidez imediata. Por serem baseadas na tecnologia blockchain, essas operações são mais seguras, já que os dados das transações são permanentemente validados, garantindo assim a sua veracidade.

Possibilidade de intercâmbio

Os novos investidores também podem explorar a possibilidade de fazer intercâmbios. A Unicoin, por exemplo, criptomoeda de última geração que está prestes a realizar sua ICO (Inicial Coin Offering), oferece um programa para a aquisição de criptoativos utilizando imóveis. Dessa forma, quem possui propriedades imobiliárias e busca maior liquidez pode fazer uma “permuta” e receber 140% do valor de avaliação do imóvel em unicoins.

Sem intermediários

Ao contrário do que acontece no mercado de ações, os investidores podem ter acesso às criptomoedas sem a necessidade de uma corretora, embora muitas delas já tenham incorporado a oferta de criptomoedas a seus clientes. Para realizar a maioria das transações, é necessário contar apenas com um telefone conectado à internet. Essa independência é positiva para quem prefere administrar as próprias finanças, mas pode ser uma situação desafiadora para quem não conhece bem o mercado.

Valores mínimos de investimento

Setores como o imobiliário requerem grandes quantias de dinheiro para investir. O acesso também é restrito pela documentação e processos necessários, além das altas taxas e comissões. Por isso, costuma ser um mercado exclusivo. Em contraste, as criptomoedas estão abertas ao público, e é possível ter acesso a muitas delas com um investimento mínimo.Os criptoativos são uma ferramenta versátil com inúmeras opções para inovar, sendo especialmente atraentes para quem busca investir pela primeira vez. Antes disso, no entanto, é fundamental que os investidores façam sua própria pesquisa e entendam os riscos deste tipo de transação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.