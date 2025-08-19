Jantar de novo presidente do PT tem membros do Centrão e consenso em torno de Tarcísio

Edinho Silva comemorou a posse como comandante da legenda em uma confraternização em Brasília; integrantes do PP e do União Brasil que estiveram no encontro

Anderson Barbosa/PT Edinho Silva em sua posse na presidência do Partido dos Trabalhadores



O presidente do PT, Edinho Silva, comemorou a posse como novo comandante da legenda em um jantar na capital federal, ao lado de integrantes do Centrão e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o presidente do PP, Ciro Nogueira. Entre os assuntos nas rodas de conversa, deputados, senadores e lideranças partidárias da esquerda e da centra-direita concordavam que o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o mais provável de enfrentar Lula nas eleições presidenciais de 2026.

Integrantes do PP e do União Brasil que estiveram no encontro admitiram aos petistas que é preciso destacar um nome da direita na disputa, já que Bolsonaro deve permanecer inelegível no ano que vem. De acordo com parlamentares presentes no encontro, o clima foi de confraternização e discussões políticas, sem que a polarização entre Lula e Bolsonaro atrapalhasse o diálogo.

