Ato de Flávio Bolsonaro na Paulista é marcado por oração e pedidos de esclarecimento de Moraes

Candidato do PL associou o ministro ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que quem vota em Lula, está votando em Alexandre de Moraes

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) realizou nesta segunda-feira (07), feriado de independência do Brasil, um ato na Avenida Paulista, que levou apoiadores às ruas. O evento foi marcado por duas ações: oração e predido de esclarecimento sobre as últimas informações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O ato, que começou por volta das 15h, começou com uma oração da pastora, e a ação se seguiu pelos outros participantes que falaram no ato, como: o presidente do PL, Valdermar Costa Neto, o vice de Flávio, Alfredo Gaspar (PL-AL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), os candidatos ao Senado por São Paulo, Guilherme Derrite e André do Prado.

Flávio associou Alexandre de Moraes ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que quem vota em Lula, está votando em Alexandre de Moraes. “Vamos acabar com o consórcio de Lula e Moraes”, declarou Flávio. Em outro momento, o senador puxou o coro de “Fora Lula, fora Moraes” e associou sua candidatura ao legado político do pai. “Eu quero que os persecutores me escutem muito bem: vai ter Bolsonaro na Presidência, sim.”

Durante sua fala, Flávio relembrou a facada sofrida pelo pai em setembro de 2018, e disse que faz campanha de colete a prova de bala. “Eu coloco meu peito na frente do povo braisleiro porque sei que no fundo o povo brasileiro é o coleto do Brasil. É o colete que defende a democracia hoje”, declarou.

Todos que discursaram no ato, pediram o esclarecimento das últimas informações que foram divulgadas sobre Alexandre de Moraes e suas conversas do Daniel Vorcaro. Tarcísio, foi um dos que cobrou resposta.

“Estamos aqui para protestar e reagir ao poder absoluto. As últimas revelações sobre Moraes no Supemo precisam ser esclarecidas e precisam de respostas. Ta na hora do tribunal seunir para apurar e dar as respostas que a sociedade precisa, porque ninguém está acima da lei”, declarou Tarcísio.

O pastor Silas Malafaia também discursou e acusou Moraes de “transformar a liberade de expressão em crime de opinião”.

“Ele conduz um inquério ilegal e imoral e usa essa imoralidade para tentar atingir o André Mendonça. Não vim aqui para fazer a defesa de Mendonça, vim apelas a todos os ministros do STF, Moraes tem que ser afatsado e tomar impeachment”, disse Malafaia.

Flávio, que encerrou os discursos do ato na região da Paulista, pediu voto aos eleitores que estavam na região. “Quero contar com cada um de vocês para vencer essas eleições em primeiro turno, para que em 4 de outubro a gente possa dar o grito de liberdade para o Brasil. Eu quero ser o libertador da pátria”, disse Flávio, que prometeu declarar guerra ao PCC e CV, caso vença as eleições.