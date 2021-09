Ciência avança na criação de novas terapias-alvo para o câncer de pulmão

National Cancer Institute/Unsplash Avanço tecnológico tem sido expressivo no desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer de pulmão



As pesquisas sobre possíveis tratamentos contra o câncer de pulmão são constantes e cada vez mais promissoras, fazendo deste segmento um dos mais investigados da oncologia atualmente. São pesquisadas mutações genéticas causadoras da doença ao mesmo tempo em que se investigam abordagens direcionadas para cada caso. O avanço tecnológico tem sido expressivo, permitindo a descoberta de novos alvos e também a criação de novas terapias. Isso é o que comenta o oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Inca (Instituto Nacional do Câncer) e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado), em entrevista à Jovem Pan. “Esperamos que novas terapias sejam aprovadas no Brasil para trazer qualidade de vida aos pacientes. O câncer de pulmão é um dos que conta com mais avanços em pesquisas atualmente”, pontua Araújo.

A medicina personalizada está sendo aplicada no câncer há pouco mais de uma década, mas já vem mudando a forma de tratar os pacientes e, consequentemente, o curso da doença. Vale lembrar que o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis. O tabagismo é o principal fator de risco para o seu desenvolvimento. Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco. Portanto, parar de fumar, alerta o médico, é a maneira mais eficaz de se prevenir contra a doença.

Novos casos

É importante conscientizar a população sobre o câncer de pulmão, as formas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce e os tipos de tratamento. No Brasil, dados do Inca apontam 30.200 novos casos (17.760 em homens e 12.440 em mulheres) anualmente. A Amgen Brasil apoia ações que ampliam o conhecimento sobre o câncer de pulmão. Para saber mais sobre o tema, acompanhe os boletins da empresa no Spotify, Deezer e demais plataformas de áudio. Quem tem a assistente virtual Alexa também pode acessar os conteúdos. Basta dar a voz de comando: “Alexa, Toque Boletim Saúde Jovem Pan”.

