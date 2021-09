Terapia-alvo pode substituir a quimioterapia? Saiba mais sobre este inovador tratamento contra o câncer

Método costuma ser adotado quando existem características genéticas do tumor no pulmão apontadas em exames específico; ‘Uso depende de testes moleculares e de entender o paciente’, diz especialista

tirachardz - br.freepik.com É preciso de uma série de exames para saber se a terapia-alvo pode ser adotada



Por ser assintomático no início, o câncer de pulmão acaba sendo diagnosticado tardiamente. Os tratamentos mais utilizados são cirurgia, radioterapia e quimioterapia, mas, com o avanço da ciência, as maneiras de combater esse tumor foram ampliadas e inovadas. Um exemplo disso é a chamada terapia-alvo. Esse tipo de tratamento pode substituir, em alguns casos, a quimioterapia convencional, segundo médico oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Inca (Instituto Nacional do Câncer) e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado).

A terapia–alvo costuma ser adotada quando existem características genéticas do câncer apontadas em exames específicos. Ela bloqueia o crescimento e a propagação das células cancerígenas. “O uso vai depender dos testes moleculares e de entender um pouco mais o câncer naquele paciente. Se for possível, usamos uma terapia direcionada, algo personalizado, no lugar da quimioterapia convencional”, diz o médico.

Novos casos

É importante conscientizar a população sobre o câncer de pulmão, as formas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce e os tipos de tratamento. No Brasil, dados do Inca apontam 30.200 novos casos (17.760 em homens e 12.440 em mulheres) anualmente. Parar de fumar, alerta o Araújo, é a maneira mais eficaz de se prevenir contra o câncer de pulmão.

