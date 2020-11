Luigi Baricelli fala sobre vitória da esposa contra o câncer de mama: ‘Operação foi um sucesso’

Ator e apresentador participou do “De Tudo Um Pouco” desta quarta-feira, 11, e informou que passará por cirurgia no cotovelo nesta quinta

Dias depois de comemorar a vitória da esposa contra um câncer de mama, Luigi Baricelli comentou o procedimento, dizendo que “a operação foi um sucesso”. O ator e apresentador participou da edição desta quarta-feira,11, do programa “De Tudo Um Pouco”, que vai ao ar de terça a sexta-feira às 21h no rádio FM 100,9 e na Panflix. Além de comemorar o resultado, Baricelli deu alguns detalhes sobre a operação. “A Andreia foi diagnosticada com câncer de mama. É um choque. Só que entre o diagnostico e a operação, foram 15 dias. A gente resolveu ser prático. Fazer dar certo. Entre conversar com o médico e fazer a operação foi uma semana. A operação foi um sucesso”, contou o ator.

Baricelli, que vive na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, e vem frequentemente ao Brasil, também fez uma comparação entre os sistemas de saúde dos dois países, exaltando o que é oferecido aos pacientes no Brasil e os médicos brasileiros. “A gente teve sorte de estar aqui. É uma diferença muito grande . Falam que os Estados Unidos são fantásticos em medicina. Mas a verdade é que nós temos médicos de primeira qualidade. Os melhores do mundo. Estamos vivendo um momento de transformação dentro do processo de saúde no país que é trabalhar a prevenção. Não tem mais o distanciamento do médico. E tem uma coisa do ponto de contato, cuidar não só do paciente, mas dos familiares que estão de volta”, explica Baricelli.

Além disso, o ator informou que terá que apesar por uma cirurgia no cotovelo após uma lesão grave sofrida em um acidente doméstico em junho deste ano. “Dia 11 de junho estava arrumando a casa, estava em cima da escada e cai com a cabeça em cima do cotovelo. Só que nessa, no meio da pandemia, não fui ao hospital”, disse Baricelli, que continuou contando que não conseguia sacar quando jogava partidas de tênis. Ao chegar no Brasil, ele conversou com um ortopedista sobre ouviu que estava “com uma fratura grave” no cotovelo. O ator disse que o médico chegou a brincar, perguntando como ele não sentia dor. Ele concluiu dizendo que decidiu “não postergar” e realizar a cirurgia nesta quinta.

Confira a íntegra do programa De Tudo Um Pouco desta quarta-feira, 11: