Direto ao Ponto entrevista o presidente Michel Temer nesta segunda-feira

Programa é exibido a partir das 21h30 e apresentado por Adalberto Piotto

Cesar Itiberê/PR - 27/12/2018 Direto ao Ponto sabatina nesta segunda-feira, 3, Michel Temer, presidente da República entre 2016 e 2018



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 3, a partir das 21h30, o ex-presidente Michel Temer (MDB), um dos políticos mais importantes da história do país. Nascido em Tietê (SP), no dia 23 de setembro de 1940, Michel Miguel Elias Temer Lulia é formado em direito na Universidade de São Paulo (USP) e considerado um dos maiores constitucionalistas do país — autor de importantes livros como Constituição e Política, Territórios Federais nas Constituições Brasileiras e Seus Direitos na Constituinte e Elementos do Direito Constitucional. Ingressou na política em 1964, como secretário da Educação de São Paulo. No Estado, também foi procurador-geral e secretário de Segurança Pública, mas ganhou destaque mesmo em Brasília. Eleito deputado federal seis vezes, Temer comandou a Câmara em três oportunidades (1997-1999, 1999-2001 e 2009-2010). Em 2010, foi eleito vice-presidente da República, cargo que ocupou até 2016. Após o impeachment de Dilma Rousseff, tornou-se o 37º presidente do Brasil.

A entrevista será conduzida por Aldalberto Piotto, juntamente com os convidados Deysi Cioccari, jornalista e cientista política, Lucas Aragão Arko, cientista político, José Maria Trindade, jornalista da Jovem Pan News, e Fernando Capez, jurista e professor. A discussão abordará questões nacionais e internacionais, bem como a atual conjuntura política. A presença do ex-presidente no programa reforça o compromisso da Jovem Pan em promover debates construtivos e informar a população com qualidade, responsabilidade e, principalmente, independência.