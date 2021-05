Nilson Cesar crava São Paulo campeão paulista sobre o Palmeiras: ‘Está mais focado’

O narrador do Grupo Jovem Pan ainda afirmou que o torcedor são-paulino poderá comemorar mais de um título na temporada 2021

Montagem sobre fotos/Reprodução/Twitter/São Paulo FC/Palmeiras Nilson Cesar vê São Paulo favorito para ganhar o Paulista sobre o Palmeiras



O São Paulo sairá da fila de títulos, que perdura desde 2012, e voltará a erguer uma taça em menos de uma semana. Ao menos, essa é a opinião de Nilson Cesar, narrador do Grupo Jovem Pan, que afirmou durante o programa “Esporte em Discussão” que vê o Tricolor como favorito nas finais do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. A primeira partida está marcada para esta quinta-feira, 20, a partir das 22 horas (de Brasília), enquanto o confronto derradeiro acontecerá no Morumbi, no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília).

“Vamos ver dois grandes jogos. E, na atual situação, ganhar o campeonato de peteca, para o São Paulo, já seria importante. Porque sai aquela coisa do peso de ficar sem título há tanto tempo. Na Libertadores, um Flamengo, Palmeiras ou São Paulo podem ficar fora em uma noite”, introduziu o locutor. “Eu vejo o São Paulo com chances de ganhar títulos neste ano! Por exemplo, nesse Paulista, eu vejo o time do Crespo como favorito para ganhar porque tem mais foco, mais vontade. Vai arrumar um empate no Allianz Parque e uma vitória no Morumbi. Esse é meu palpite! Então, você que é são-paulino, você poderá comemorar mais de um título neste ano. Pode apostar”, completou.

Antes da primeira partida, no entanto, Palmeiras e São Paulo voltam a campo nesta terça-feira. Às 19h15, o Verdão recebe o Defensa y Justicia (ARG), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Já classificado para as oitavas e com a primeira posição do grupo garantida, o Alviverde deverá jogar com um time misto. O Tricolor, por sua vez, encara o Racing (ARG) em duelo direto pela liderança da chave. O jogo está marcado para começar às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

