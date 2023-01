Após veto, Corpo de Bombeiros libera Marquês de Sapucaí para ensaios das escolas de samba

Corporação havia negado, na última sexta, a possibilidade de uso do local por falta de elementos essenciais instalados, como mangueiras de incêndio

O Corpo de Bombeiros liberou as pistas do Sambódromo da Marquês de Sapucaí para os ensaios técnicos dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. A vistoria durou cerca de 30 minutos. Bombeiros passaram de viatura, verificaram se as mangueiras estavam instaladas e, depois, abriram os hidrantes nos pontos que tinham apresentado problemas na sexta-feira passada. Como tudo estava em ordem e funcionou adequadamente, o espaço foi liberado. Durante a inspeção, bombeiros encontraram dois restaurantes que não tinham autorização para funcionar. Eles foram fechados e só poderão reabrir após a regularização da documentação. Para liberação do Sambódromo voltada aos desfiles do Carnaval de 2023 ainda falta a publicação da prorrogação do termo de ajustamento de conduta e nova inspeção dos bombeiros. O impasse começou após o vencimento do termo assinado entre os bombeiros e a Riotur, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro. A prefeitura entrou com o pedido de prorrogação do termo, mas a Riotur ainda não assinou o documento. Após uma vistoria, a prefeitura tentou protocolar a prorrogação, mas foi impossibilitada. Após a publicação, que deve acontecer até a próxima semana, os bombeiros agendarão uma nova vistoria.

Na sexta-feira passada, os bombeiros fizeram uma inspeção no Sambódromo, mas, após uma análise dos equipamentos de segurança, emitiu uma notificação de não-autorização dos ensaios técnicos. A corporação encontrou problemas em três setores da Marquês de Sapucaí, além da falta de mangueiras, consideradas itens essenciais para a realização dos ensaios técnicos. Também na sexta-feira, a justiça do Rio de Janeiro determinou que a prefeitura e a Riotur comprovem a segurança do local. Os órgãos foram intimados a apresentar toda a documentação necessária para funcionar no prazo de 24 horas.

