Bolsonaro anuncia Auxílio Brasil com valor 50% maior que Bolsa Família

Com aumento, benefício financeiro destinado às famílias brasileiras mais vulneráveis deve chegar a R$400; atualmente, o pagamento médio é de R$190 por mês

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Declaração de Bolsonaro aconteceu durante a cerimônia de posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira



O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira, 4, o novo programa social do governo federal: o Auxílio Brasil. Durante a cerimônia de posse do novo ministro da Casa Civil, o chefe do Executivo afirmou que o benefício terá valor 50% maior que o Bolsa Família, chegando a cerca de R$ 400. Atualmente, o valor médio da ajuda financeira destinada às famílias brasileiras mais vulneráveis é de R$ 190 por mês. O novo membro do governo, senador Ciro Nogueira, fez um discurso conciliador no evento. Segundo ele, muitas vezes a política provoca “choques, tremores e atrasos”. “Gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse lembrasse de um amortecedor. Quero contribuir tal aquele equipamento que pode estabilizar, diminuir as tensões, ajudar para que seja viagem seja mais serena, estável e confortável para todos. O meu nome é temperança, o meu sobrenome tem que ser equilíbrio”, disse o ministro. Para ele, o Brasil parece atravessar um “cabo das tormentas”, onde tudo está muito difícil, assim como a decisão dele de assumir o cargo no governo. “Teria sido mais fácil não enfrentar este desafio neste momento de tamanhas dificuldades, de tanta radicalização, de tantas críticas”, disse. A posse de Ciro Nogueira lotou o Palácio do Planalto. O próprio presidente Jair Bolsonaro se surpreendeu com o número de pessoas e afirmou que o salão nobre estava “apinhado de gente”.

Leia também 'Devo, não nego, pagarei assim que puder', diz Guedes sobre precatórios Ministro explica programas do governo para retomada do emprego após fim do auxílio emergencial Governo deve publicar MP que trata da criação de 'novo Bolsa Família' nesta semana

*Com informações da repórter Luciana Verdolin