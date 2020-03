Brasil inclui EUA em lista de países monitorados por conta do coronavírus

EFE/EPA/Rungroj Yongrit De acordo com o governo, a tendência é que com mais países sendo monitorados, o número de casos suspeitos no Brasil aumente



O Ministério da Saúde decidiu incluir os Estados Unidos na lista de áreas de risco para identificação de casos suspeitos de infecção com o novo coronavírus. A partir de agora quem voltar de viagem do território americano e mais 25 países e apresentar sintomas passará a ser acompanhado.

Inicialmente, o governo cogitou tratar a situação do vírus nos Estados Unidos de maneira regional, monitorando apenas os estados com maior número de infectados.

Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, emitir um alerta geral era o melhor a se fazer. “O grupo nosso técnico chegou a conclusão de que não seria eficiente uma localização por regiões nos EUA, por isso tomamos essa providência a partir de hoje.”

Ao menos 9 americanos morreram em função do coronavírus. Ao todo, o país registra 108 casos confirmados da doença.

De acordo com o governo, a tendência é que com mais países sendo monitorados, o número de casos suspeitos no Brasil aumente. Nesta terça-feira, o número passou de 433 para 488, mas apenas 2 casos foram confirmados até agora.

O ministério da Saúde entende que, com o aumento no número de suspeitos, a atuação agora deve se concentrar menos na identificação e mais na prevenção e no controle da transmissão local.

O secretário executivo da pasta, João Gabbardo, afirma, porém, que ir até uma unidade de Saúde sem necessidade pode sobrecarregar o sistema e até piorar a situação. “Se nós fizermos isso, nós vamos encher as unidades com pessoas de casos leves e assintomáticos — correndo o risco de aumentar o risco de transmissão. O ideal é ligar no 136 e evitar ir em unidades de Saúde.”

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 90 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença e 3110 morreram. Segundo a OMS, 3,4% dos casos resultaram em mortes.

*Com informações do repórter Renan Porto